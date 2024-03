Agricoltura: Vaccari (Pd) a De Carlo, eviti le brutte figure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, prima di dichiarare dovrebbe informarsi, altrimenti rischia di fare brutte figure. Oggi gli apicoltori italiani hanno manifestato in centinaia a Roma. Se lo hanno fatto è perché hanno voluto evidenziare problemi che non sono stati risolti e pertanto è legittimo che le critiche più forti le abbiano rivolte verso il governo ed il ministro Lollobrigida che sul comparto agricolo si limitano agli annunci, anziché produrre misure e decisioni. Con generosità il senatore De Carlo si prodiga nella difesa d’ufficio del suo ministro, ma ciò che non può fare è attaccare l’opposizione che svolge coerentemente il suo lavoro per mettere a nudo manchevolezze e ritardi ed offrire, come nel caso dell’apicoltura, soluzioni concrete e ragionevoli. Post scriptum. Giovedì ero impegnato all’Ufficio di presidenza della Camera convocato prima dell’audizione del ministro”. Lo afferma il capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera, Stefano Vaccari. (Rin)