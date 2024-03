Regno Unito: Sunak respinge richiesta di elezioni parlamentari immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha respinto i richiami a indire elezioni parlamentari immediate, affermando che la sua "ipotesi di lavoro" è ancora che si tengano nella seconda metà del 2024. Il leader dell'opposizione laborista, Keir Starmer, ha detto che Sunak è "spaventato" all’idea di affrontare gli elettori. Sunak ha replicato alla Camera dei comuni che Starmer dovrebbe essere "grato" per il fatto che non si voterà così presto perché questo gi darà il tempo di “elaborare un piano per il Regno Unito" che ancora non ha. (Rel)