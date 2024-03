Usa: governo approva nuove regole per limitare emissioni delle automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha annunciato nuove restrizioni ai limiti di emissioni allo scarico imposti sulle automobili, dando però più tempo ai produttori e ai consumatori per adattarsi all’evoluzione del mercato dei veicoli elettrici. Le norme annunciate dall’Agenzia per la tutela dell’ambiente (Epa) rientrano nella strategia del governo federale per incrementare la diffusione delle auto elettriche. Le regole saranno applicate in maniera più graduale rispetto a quanto previsto inizialmente dalle autorità regolamentari, garantendo più tempo per installare colonnine per la ricarica dei veicoli e rafforzare le catene di fornitura per prezzi più sostenibili. Le norme si applicheranno ai modelli di auto, veicoli sportivi e pickup datati tra il 2027 e il 2032. (Was)