Veneto: Zaia, congratulazioni al Suem 118 di Treviso Emergenza per vittoria premio Ems Gold

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto si è congratulato con il team del Suem 118 Treviso Emergenza che ha vinto il premio Ems Gold grazie agli alti standard dimostrati nella presa in carico della persona colpita da ictus secondo i criteri della European Society for Emergency Medicine. "Da Treviso - ha affermato Zaia - viene la conferma che il nostro sistema veneto dedicato all'emergenza e urgenza è uno strumento su cui i cittadini possono contare, trovando risposte adeguate e veloci in quei minuti in cui si combatte per la vita di una persona. Nello specifico, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla Centrale operativa trevigiana del Suem 118 per la gestione del paziente colpito da ictus ma sappiamo che le stesse abilità, dedizione, e professionalità il Suem le esprime in qualsiasi intervento a cui sia chiamato. Questo risultato - ha aggiunto - è la certificazione di una realtà al servizio dei cittadini che premia i destinatari del riconoscimento ma anche un modello sanitario. Mi congratulo con la direttrice del Suem trevigiano, dottoressa Marilù Ferramosca, e tutti i medici, gli infermieri e gli operatori per aver reso possibile questo obbiettivo raggiunto oltre che per il servizio che garantiscono ogni giorno". (Rev)