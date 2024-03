Lombardia: M5s, su Pfas presenteremo risoluzione con richiesta di messa al bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione sul tema PFAS è stata richiesta dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini (M5s): "Presenteremo in Consiglio regionale una risoluzione per chiedere a Regione Lombardia di aderire al manifesto per l'abolizione dei PFAS. Esattamente come è stato fatto in Veneto la scorsa settimana. Chiederemo che la nostra Regione resti al passo con altri Paesi europei quali: Germania, Danimarca, Olanda, Svezia e Norvegia. In Lombardia, così come nel resto d'Italia, i PFAS non vengono più prodotti se non in rari casi, ma sono presenti in una moltitudine di cicli produttivi. L'OCSE ha reso noto che le alternative, meno dannose per la salute, esistono. Motivo per cui chiederemo alla Giunta di attivarsi presso il Governo sia per la messa al bando dei PFAS, sia che per la promozione e il sostegno a filiere produttive alternative. Gli esperti intervenuti oggi hanno ribadito l'esigenza di uno studio idrogeologico sui terreni della Lombardia, una richiesta che il Movimento Cinque Stelle ha presentato in Consiglio regionale due anni fa. (segue) (Com)