Tim: da Merlyn lista candidati per rinnovo Cda

- In vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione di Tim, in programma in aprile in occasione dell’assemblea, il fondo Merlyn ha messo sul tavolo una propria lista di candidati che possa "promuovere una corretta governance" si legge in una nota dell’Istituto. La leadership, continua Merlyn nella nota "è fondamentale per realizzare tale piano" riferendosi a TValue, il piano industriale" per il rilancio di Tim, presentato il 27 ottobre 2023 al Cda "come possibile alternativa per l'azienda" ma poi rigettata. "Abbiamo una lista di candidati da inserire nel Consiglio con competenze internazionali e di settore, in grado di supportare e aiutare il futuro management team nell’attuazione del piano, favorendo al contempo una governance migliore e più collaborativa all’interno del Cda", conclude la nota. (Rem)