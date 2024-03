Energia: Pichetto, consumi gas in calo del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi di gas registrati in Italia nel 2023 sono stati di “circa 61,1 miliardi di metri cubi (in calo del 15 per cento rispetto al 2022”. Lo ha chiarito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Attività produttive della Camera sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi dello scenario geopolitico internazionale. Di questo volume, l’importazione di Gnl “ha coperto il 26 per cento (16,3 miliardi di metti cubi), con una crescita del 15 per cento (2,1 miliardi di metri cubi) rispetto all’anno precedente. Conseguentemente, l’importazione via tubo è diminuita del 23 per cento (-13 miliardi di metri cubi). Infine, le esportazioni sono ancora a valori molto contenuti, pari a 2,6 miliardi di metri cubi, e la produzione nazionale è pari a 2,8 miliardi di metri cubi (in calo del 10 per cento), ha concluso. (Rin)