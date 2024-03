Imprese: Fedriga, da Msc proposta solida per reindustrializzazione sito Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta solida e concreta, coerente con gli obiettivi fissati dalla Regione. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha definito in questo modo l’ipotesi di progetto avanzata da Msc per la reindustrializzazione del sito industriale di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra, che prevede di creare un impianto di produzione di vagoni ferroviari per il trasporto merci. “Crediamo che oggi possiamo intravedere una strada solida, con l'intervento di un'azienda che ha dimostrato di avere degli obiettivi chiari e concreti”, ha detto Fedriga, collegato in videoconferenza con il tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui ha partecipato l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen. (segue) (Frt)