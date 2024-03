Imprese: Fedriga, da Msc proposta solida per reindustrializzazione sito Wartsila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le linee guida presentate da Msc per il progetto di reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra - ha aggiunto Fedriga - sono infatti coerenti agli obiettivi che la Regione ha condiviso attraverso l'accordo del 29 novembre 2022, ovvero: il mantenimento a Trieste di una produzione industriale strategica di alto livello e la tutela dei livelli occupazionali, con un'attenzione particolare ai lavoratori dell'indotto. A questo si inserisce l'occasione per lo Stato di intervenire sul piano dell'attivazione dei vantaggi offerti dal Porto franco, in un'ottica di opportunità per l'attrattività delle aziende che riguarda non solo il Friuli Venezia Giulia, ma l'intera nazione". (Frt)