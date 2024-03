Calcio: Spagna, perquisite sede Federcalcio e casa ex presidente Rubiales per presunta corruzione e riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede della Federcalcio spagnola (Rfef) a Madrid e la casa del suo ex presidente, Luis Rubiales, a Granada sono state perquisite nell’ambito di un’operazione dell'Unità operativa centrale (Uco) della Guardia civil. Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa "Europa Press" da fonti investigative, le perquisizioni fanno parte di un'indagine per presunti reati di corruzione e riciclaggio di denaro. Nello specifico, le irregolarità riguardano contratti della Rfef dal 2018, epoca nella quale Rubiales era alla guida dell’organizzazione e che comprende la celebrazione della Supercoppa di calcio spagnola in Arabia Saudita. Rubiales è stato a capo della Rfef tra il 2018 e il 2023, carica dalla quale si è dimesso in seguito alla denuncia della giocatrice Jennifer Hermoso per un bacio non consensuale durante i festeggiamenti della Coppa del Mondo femminile vinta dalla Spagna. (Spm)