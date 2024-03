Italia-Argentina: direttrice Carpini a Buenos Aires, incontri con viceministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice centrale per i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, Laura Carpini, è in missione a Buenos Aires in Argentina in occasione della presenza della nave Vespucci, dove ha tenuto "incontri fruttuosi" con il viceministro degli Esteri, Leopoldo Sahores, la sottosegretaria Marcia Levaggi e il sottosegretario Martinez, "per rafforzare la cooperazione bilaterale ed esaminare i principali temi regionali". Lo scrive su X l'ambasciata italiana in Argentina. (segue) (Abu)