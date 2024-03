Italia-Argentina: direttrice Carpini a Buenos Aires, incontri con viceministro Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Amerigo Vespucci è giunta a Buenos Aires, dove si fermerà fino al 21 marzo per poi proseguire il tour mondiale, che si concluderà nel 2025. A terra sarà allestito "Villaggio Italia" che insieme alla nave sarà aperto al pubblico, offrendo un'occasione unica per conoscere le eccellenze del Made in Italy e vivere un'immersione nella cultura italiana. " Il progetto nasce proprio dalla volontà di coniugare la tradizionale attività formativa degli Allievi Ufficiali della nostra Marina Militare con il suo ruolo di Ambasciatore. Dopo 72 anni il Vespucci torna a Buenos Aires per il suo Tour Mondiale all’insegna della tradizione marinare e del Made in Italy, ma anche di una forte dimensione culturale italiana che negli anni ha contribuito alla crescita e al prestigio del nostro Paese.", ha sottolineato il sottosegretario di Stato alla Difesa, l'onorevole Matteo Perego di Cremnago, in rappresentanza del Ministro della Difesa Guido Crosetto. (Abu)