Lombardia: Corbetta (Lega), presentato progetto di legge per contrastare baby gang

23 luglio 2021

- Un progetto di Legge regionale per prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang. La presentazione è stata fatta lunedì mattina a Palazzo Pirelli dal Gruppo della Lega in Regione Lombardia. A presentare il pdl Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, assieme ai consiglieri regionali leghisti Silvia Scurati e Riccardo Pase. "Il fenomeno delle baby gang – ha dichiarato Corbetta – è ormai presente da anni nelle nostre zone ma è letteralmente esploso dopo il Covid. Le baby gang sono bande giovanili, spesso di minorenni e stranieri, dedite alla violenza, alle aggressioni, alle rapine e allo spaccio. Con questa proposta vogliamo porre un focus su quanto sta accadendo. Già il governo grazie alla spinta di Matteo Salvini nel novembre scorso ha introdotto diverse norme importanti di contrasto alla delinquenza giovanile come l'inasprimento delle pene per l'obbligo scolastico e l'allargamento del perimetro per il daspo urbano abbassando l'età a 14 anni". (segue) (Com)