Banche: Giorgetti, imposta extraprofitti introdotta per incremento margini nel settore

- L’imposta sugli extraprofitti “è stata introdotta nel 2023 per l’incremento dei margini di profitto registrato in settore bancario”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione sulla modifica della normativa in materia di prelievo sui cosiddetti extraprofitti delle banche, al fine di favorire una politica fiscale progressiva e redistributiva. “L’imposta, dopo le iniziali polemiche, è stata oggetto di plauso dagli osservatori internazionali che hanno parlato di ‘modello italiano’”, ha sottolineato il ministro. “L’introduzione dei contributi straordinari sugli extraprofitti richiede un attento studio per non incorrere in un giudizio della Corte costituzionale”, ha concluso Giorgetti. (Rin)