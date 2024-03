Brasile-Russia: Lula si congratula con Putin per la rielezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha inviato una lettera a Vladimir Putin per congratularsi della sua vittoria alle elezioni presidenziali in Russia. Lo ha confermato a "Cnn Brasil" il consigliere per gli affari esteri della presidenza brasiliana, Celso Amorim. Con il gesto, Lula ricambia gli auguri fatti da Putin nel 2022, quando il presidente brasiliano è stato eletto per il terzo mandato. Putin si è dichiarato vincitore delle elezioni russe per un quinto mandato, che durerà fino al 2030. (segue) (Brs)