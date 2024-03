Brasile-Russia: Lula si congratula con Putin per la rielezione a presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha ottenuto l'87,28 per cento dei voti alle elezioni presidenziali russe che si sono svolte dal 15 al 17 marzo. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale dopo il termine dello scrutinio. Nikolaj Kharitonov, esponente del partito del Partito comunista, ha ottenuto il 4,31 per cento dei voti. Arriva terzo l'esponente del partito Nuova Gente, Vladislav Davankov, con il 3,85 per cento dei voti. Infine, il presidente del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskij, ha ottenuto il 3,20 per cento. La Commissione elettorale centrale terrà una riunione speciale per riassumere i risultati ufficiali delle elezioni giovedì 21 marzo. (Brs)