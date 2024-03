Sudan: continuano i combattimenti in diverse aree, Rsf accusano Saf di aver ucciso civili nel Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, in guerra dallo scorso 15 aprile con le Forze armate sudanesi (Saf), hanno accusato queste ultime di aver attaccato l'area di Al Zorog, la terra natale di Dagalo. In una dichiarazione, le Rsf affermano che gli attacchi sono stati effettuati con attacchi aerei nelle aree di Kabkabiya e Al Fasher, nel Nord Darfur, causando la morte e il ferimento di numerosi civili. Nel frattempo i combattimenti tra le due parti hanno avuto luogo in diverse aree a Babanusa, nello Stato del Kordofan occidentale, nella base militare di Al Ishara e nell'area di Kadaro, a Khartum Bahri (Khartum Nord). Dopo aver riconquistato la sede della radio e della televisione sudanese, la scorsa settimana, le Saf hanno iniziato ad aprire una strada tra Omdurman - la città gemella di Khartum - e la località di Karrari per riprendere il pieno controllo dell'area della capitale. (Suk)