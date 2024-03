Agroalimentare: Cia, rinnovo accordo di filiera per il granturco fa bene a comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo dell'Accordo Quadro per il granturco da granella di filiera italiana certificata è un segnale importante per il futuro produttivo della maidicoltura nazionale. A dirlo è Cia-Agricoltori Italiani tra le organizzazioni firmatarie, insieme ad Assalzoo, Ami, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Compag, Aires, Assosementi e Origin Italia. L'intesa raggiunta -sottolinea Cia- arriva a ribadire la forte coesione tra tutti gli attori coinvolti, dalla produzione alla commercializzazione, passando per lo stoccaggio e la trasformazione, rispetto al valore strategico di uno strumento chiave dei contratti di secondo livello per il granturco a uso zootecnico. (segue) (Rin)