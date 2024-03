Sardegna: Coldiretti, sversamento a mare di alcune dighe sarde insulto a lavoro agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non bastano le restrizioni idriche agli agricoltori e allevatori sardi che si sono attivate nei territori più in sofferenza per colpa della siccità perchè questi ennesimi casi di cattiva gestione delle infrastrutture non funzionanti per questioni burocratiche o, peggio, per scelte errate da parte di chi dovrebbe governare il sistema, sta creando gravi danni al comparto agrozootecnico isolano - precisa il presidente Cualbu - le aziende agricole sarde e le filiere di eccellenza della nostra agricoltura non devono pagare il prezzo più alto di queste inefficienze che stanno minando l’economia e la stessa sopravvivenza di molti produttori di carciofi, pomodoro da industria, frutta, vitivinicolo, riso, mais, medicai e foraggere - aggiunge - le conseguenze economiche e sociali in questi territori sono devastanti”. (segue) (Rsc)