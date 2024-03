Sardegna: Coldiretti, sversamento a mare di alcune dighe sarde insulto a lavoro agricoltori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il direttore Luca Saba la situazione che si sta vivendo nel Sud Sardegna è inaccettabile. “Gli agricoltori e gli allevatori vogliono sapere se vale più il bene primario come l’acqua o il costo legato all’energia elettrica, come quella che servirebbe per attivare le pompe nella diga del Tirso dove l’infrastruttura è già presente e potrebbe permettere di alleviare la sete delle nostre campagne nel Sud Sardegna - rimarca Saba - Coldiretti Sardegna ha presentato ai candidati alle elezioni regionali le sue proposte per una gestione strategica dell’acqua come fonte primaria per lo sviluppo dell’agricoltura. Tutto è in mano alla neo eletta presidente Todde. Ci aspettiamo uno scatto in avanti della Regione, come abbiamo suggerito nel segno della modernizzazione delle reti irrigue per la riduzione delle perdite, per l'interconnessione dei bacini, ma anche per il riutilizzo dei reflui trattati e incentivi per l'adozione di sistemi più moderni”. (Rsc)