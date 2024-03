Cospito: Foti (Fd'I), Cassazione legittima regime 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pronuncia della Cassazione sul caso Cospito "conferma la validità del regime del 41 bis, ritenendolo necessario e giustificato per il contrasto del terrorismo anarchico. Il governo Meloni, e in particolare Fratelli d'Italia, continuano a ritenere che il 41 bis sia una misura utile al contrasto della criminalità organizzata e terrorismo. Questa decisione è la migliore risposta, data dai competenti organi giudiziari, a chi ha messo continuamente in dubbio l'uso di questa misura, facendo del caso Cospito l'emblema di una strumentale battaglia politica". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)