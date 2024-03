Veneto: assessore Sanità, centro regionale cura patologie post covid per sviluppo innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi a Padova, presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Padova, il Centro Regionale per le Tecnologie della Teleriabilitazione e il Termalismo (Certtt), struttura che prende in carico e gestisce i pazienti con patologie post acute legate al Covid 19. "Non appena si è potuto verificare che il Covid lasciava strascichi anche gravi nelle persone colpite – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità – abbiamo subito pensato, e quindi realizzato, un'organizzazione in piena regola che potesse seguirli, curarli, aiutarli con tutte le più moderne tecnologie, compresa la teleriabilitazione. Ringrazio l'Azienda Patavina per essersi subito messa a disposizione per realizzare il progetto, che ora andrà esteso a tutte le aziende sanitarie pubbliche e alle strutture private accreditate, termali e non, della Regione. Abbiamo anche l'intenzione di allargare questo modus operandi anche alle patologie croniche". (segue) (Rev)