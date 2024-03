Sport: Giorgetti, dal ministro tavolo tecnico per attività svolte da associazioni senza fini di lucro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha istituito un tavolo tecnico per interventi normativi volti alla disciplina di concessioni per le attività sportive amatoriali svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e con finalità sociali e ricreative. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative e sociali. (Rin)