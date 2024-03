Fvg: assessore Lavoro, tavolo di oggi su Wartsila segna una svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione odierna, convocata al ministero delle Imprese e del Made in Italy per illustrare il progetto avanzato da Msc per la reindustrializzazione del sito di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra, ha segnato una svolta. Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che ha seguito il tavolo convocato a Roma, insieme al presidente della regione, Massimiliano Fedriga, e all’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, collegati in videoconferenza. “Abbiamo sentito numeri, progetti concreti e un'idea precisa di piano di ricollocazione occupazionale. Va sottolineato a questo punto - ha aggiunto Rosolen – che quello di oggi è l'inizio di un percorso che vedrà il suo punto di partenza nella sottoscrizione dell'accordo di programma, all'interno del quale ogni parte in causa prenderà formalmente i suoi impegni nell'ambito di una road map condivisa. Inoltre, saranno affrontati anche i temi della permanenza di Wartsila e della difesa dell'indotto". (segue) (Frt)