Tlc: titolo Tim balza al +1,4 per cento dopo annuncio piano Merlyn

- Il fondo Merlyn ha proposto una lista di candidati da presentare in occasione del rinnovo del Cda in aprile. Il piano TValue, presentato lo scorso 27 ottobre, ha l’obiettivo di scongiurare un esito “finanziariamente devastante per l'azienda” nell’ipotesi di un eventuale ritardo nell'effettivo closing. È quanto si apprende dalla nota del fondo londinese, dopo aver annunciato ieri di aver raggiunto lo 0,5 per cento di Tim. Dopo che il piano di Merlyn è stato respinto dal Cda, il mercato “ha poi espresso la nostra stessa opinione sul piano della Società che ha comportato perdite ancora più significative per gli azionisti. La sola vendita di NetCo non è sufficiente a garantire un futuro sostenibile a Tim” continua Merlyn nella nota. A Piazza Affari intanto accelera al rialzo Tim a +1,4 per cento (Ftse Mib a -0,05 per cento) e scambia a 0,2223 per azione. (Rem)