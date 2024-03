Poste: Del Fante, PagoPa non fa parte del piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PagoPa non fa parte del piano strategico di Poste. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, rispondendo, a margine della presentazione del Piano strategico 2024-2028, a una domanda sulla questione del progetto di ingresso di Poste in PagoPa. “PagoPa è un’azienda che fa una decina di milioni di euro di margine, è un circuito come può essere in Italia il bancomat, tra l’altro molto regolato per legge”, ha proseguito Del Fante, sottolineando che, su un eventuale interesse, “decide l’azionista”. (Rin)