Veneto: assessore Agricoltura, tiramisù rilancia regione nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

- Il tiramisù, di cui domani si celebra la giornata mondiale, è stato riconosciuto a livello nazionale come un prodotto, come riporta una nota regionale "le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, rispettando regole tradizionali, protratte nel tempo, per un periodo di almeno 25 anni". "Alla vigilia della Giornata mondiale del Tiramisù – ha commentato Federico Caner, assessore regionale all'Agricoltura -, che si celebra domani, 21 marzo, celebriamo il riconoscimento ufficiale di questo prodotto agroalimentare veneto che entra di diritto tra le eccellenze nazionali. Un dolce al cucchiaio che rappresenta uno dei biglietti da visita del Veneto e dell'enogastronomia di qualità". "Grazie a questo riconoscimento nazionale, valichiamo la soglia simbolica dei 400 prodotti agroalimentari tradizionali della Regione del Veneto – ha proseguito -, posizionandoci al quarto posto nella classifica nazionale, alle spalle di Campania, Lazio, Toscana, superando quest'anno l'Emilia Romagna. Un attestato che certifica il saper tramandare le tradizioni, le storie, i sapori e soprattutto i saperi della buona cucina veneta" ha concluso.(Rev)