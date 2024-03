Tim: Merlyn, Brasile non è attività core, cessione entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim Brasil “non è un'attività core e sarà venduta entro il 2024 per ridurre tempestivamente l'onere del debito a un livello sostenibile per sostenere gli investimenti in TechCo e l'occupazione in Italia”. È quanto si legge in un documento sul piano del fondo Merlyn. “La vendita immediata di Tim Brasil è anche una copertura in caso di ritardi regolatori nella vendita di NetCo (che riteniamo sarà completata, nel peggiore dei casi, entro la fine del 2024)”. (Rin)