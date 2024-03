Regno Unito: affitti medi mensili aumentano del 9 per cento negli ultimi 12 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affitto medio mensile nel Regno Unito è aumentato del 9 per cento nei 12 mesi fino a febbraio. I dati pubblicati dall'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) hanno evidenziato una "crisi dei costi di affitto" perché si tratta dell'aumento più elevato in tutto il Regno Unito da quando sono iniziate le registrazioni dei dati nel 2015. In Inghilterra, gli affitti medi mensili hanno raggiunto le 1.276 sterline (1.493 euro), con un aumento dell'8,8 per cento su base annua. In Scozia sono aumentati del 10,9 per cento a una media di 944 sterline (1.105 euro) e in Galles del 9 per cento a 723 sterline (846 euro). L'aumento maggiore si è verificato a Londra, che già aveva gli affitti più alti del Regno Unito. Nella capitale il costo medio mensile sostenuto da un inquilino è aumentato del 10,6 per cento su base annua, arrivando a 2.035 sterline (2.381 euro). (Rel)