Mafie: Avs, domani alla marcia a Roma in ricordo vittime innocenti

- Domani 21 marzo in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie noi consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra parteciperemo a Roma alla marcia promossa da Libera e Avviso Pubblico. Così, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli. "Ci saremo per riaffermare il diritto-dovere a costruire una memoria comune a partire da tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome della legalità. Ricordare è il primo passo ma al ricordo devono seguire le azioni e un impegno concreto. Il processo di rigenerazione urbana - aggiungono - è uno dei fronti che ci vede impegnati come amministrazione comunale nella difesa della giustizia sociale e ambientale. Prendersi cura dei beni comuni e dell'ambiente aiuta a generare bellezza e benessere collettivo e contrasta il degrado che richiama corruzione, disordine e criminalità rubando il futuro alle prossime generazioni. Allo stesso tempo, attraverso i rappresentanti di Avs presenti nei Municipi di Roma Capitale, presenteremo gli atti necessari affinché vengano costituiti, dall'ente territoriale di prossimità, gli Osservatori Permanenti sulla legalità e i fenomeni mafiosi", concludono.(Com)