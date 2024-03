Napoli: Comune intitolerà due centri giovanili a Maimone e Cutolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Napoli si è impegnata ad intitolare due centri giovanili comunali al 18enne Francesco Pio Maimone e al 24enne Giovanbattista Cutolo, i due ragazzi uccisi in due distinte circostanze ugualmente drammatiche. La decisione è arrivata in accoglimento della proposta della presidente del Consiglio comunale Enza Amato e del capogruppo di Manfredi Sindaco, Fulvio Fucito. “Con questa iniziativa il Comune di Napoli vuole onorare la memoria dei due giovani uccisi e affinché tali tragedie, che hanno segnato nel profondo la città e la coscienza collettiva, possano servire da monito e da occasione di riflessione per la prevenzione del disagio giovanile ed il contrasto verso ogni forma di violenza”, si legge in una nota stampa. Le strutture individuate sono “La casa della cultura e dei giovani” di Pianura, il quartiere dove viveva Maimone, e la sala teatro del centro giovanile “Asterix” di San Giovanni a Teduccio per ricordare il giovane musicista Cutolo. (segue) (Ren)