Speciale difesa: Butti, alle Agenzie di digitale e cybersicurezza i poteri sull'intelligenza artificiale

- Alessio, Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, spiega in una intervista al "Sole 24 Ore" la linea e i progetti del governo sui principali dossier della digitalizzazione. L'Ai Act europeo chiede agli Stati membri di individuare un'autorità responsabile per la vigilanza: "La scelta - ha spiegato Butti - è di affidare ad Agenzia per l'Italia digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale i compiti di vigilanza e controllo sull'intelligenza artificiale: rispecchia una visione strategica incentrata sull'efficacia e l'efficienza nella governance dell'Ia. Queste agenzie, con il loro focus specifico sul digitale e sulla cybersicurezza, offrono competenze tecniche e operazionali complementari e altamente specializzate, essenziali per affrontare le sfide poste dalla AI in ambito di cittadinanza, industria, sicurezza, protezione dei dati e su tutto la difesa e l'interesse nazionale". Entrambe le Agenzie però dipendono da palazzo Chigi. Secondo alcuni sarebbe stato più opportuno affidarsi a un'Authority indipendente che, secondo il sottosegretario, "potrebbe mancare della competenza tecnica specifica e dell'integrazione con il sistema digitale nazionale che Agid e Acn già possiedono ed esercitano. Ambedue gli organismi, grazie alla loro esperienza e all'integrazione di cui godono nel contesto nazionale, offrono un controllo coordinato e a tutto tondo sull'IA, con un bilanciamento ottimale tra innovazione e tutela dei diritti". (Rin)