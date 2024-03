Speciale energia: Conti (E.ON Italia), mercato molto dinamico, verso normalizzazione dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il settore energetico "a livello di fattori si sta tornando verso una normalizzazione dei prezzi che, abbinata a una fase di forte liberalizzazione del mercato, sta creando un mercato molto dinamico”. Lo ha dichiarato Luca Conti, Ceo E.ON Italia, a margine dell’evento "Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili: il tassello mancante per la decarbonizzazione". "Al contempo - ha continuato Conti - quanto si vede con una fase di prezzi decrescenti fa sì che ci sia meno una pulsione naturale da parte dei clienti verso i meccanismi di efficienza energetica, che come il fotovoltaico devono trovare una nuova spinta al finanziamento perché manca un incentivo naturale, il prezzo alto, e in abbinata a questo, siamo in una fase di alta inflazione ed alti tassi di interesse che impattano anche sulle famiglie italiane". (Rem)