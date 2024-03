Speciale energia: Fontana (Better City), reddito rappresenterà un forte impulso nelle regioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il residenziale, "c’è oggi un’iniziativa in termini di incentivi che secondo noi potrà essere sicuramente importante e significativa, cioè il reddito energetico: soprattutto in certe regioni d’Italia rappresenterà un forte impulso". Lo ha dichiarato Giorgio Fontana, AD Better City e Head of Energy Transition Services, Plenitude, intervenendo all’evento “Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili: il tassello mancante per la decarbonizzazione”, commentando la misura del reddito energetico, ovvero un incentivo introdotto su scala nazionale per il 2024 legato all’installazione degli impianti fotovoltaici. (Rem)