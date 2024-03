Speciale energia: Veneto, assessore Sviluppo economico, con Confindustria per modello sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Marcato, assessore regionale all'Energia e allo Sviluppo economico, ha partecipato all'apertura della terza edizione della Settimana della sostenibilità di Confindustria Veneto est. La rassegna si prolungherà fino al 22 marzo e sarà dedicata al tema della governance per fare buona sostenibilità. "E' molto importante - ha sottolineato Marcato - riflettere sul come governare i processi nel campo della sostenibilità perché abbiamo delle sfide particolarmente alte da affrontare al momento: la transizione energetica ed ecologica sono imperativi per il nostro territorio, ma c'è un tema di matrice culturale. Se noi immaginiamo un mondo senza sostenibilità economica e sociale, diventa un manifesto ecologico che poco lascia al territorio e alla future generazioni. Dobbiamo essere molto pratici e immaginare, delineare la sostenibilità energetica e/o ambientale in modo tale che ci sia uno spazio vero di sviluppo per le nostre imprese e per la nostra società. Troppo spesso si immaginano interventi normativi che tengono conto solo dell'obiettivo finale e non delle dinamiche necessarie a raggiungerlo". (Rev)