Speciale energia: Agici, in Italia percorso non in linea con i target europei

- Se la crisi energetica ha riportato l'attenzione delle istituzioni attorno al ruolo dell'efficienza energetica, in Italia gli interventi di efficientamento non crescono a un ritmo in linea con l'innalzamento dei target di decarbonizzazione delle direttive comunitarie: sono queste alcune delle evidenze emerse durante la decima edizione del Workshop Cesef, Centro Studi per l'Economia e il Management dell'efficienza energetica di Agici, organizzato a Milano e che ha visto CVA ed Edison Next partner strategici dell'iniziativa. In questa occasione è stato presentato il Rapporto Cesef 2023, che analizza opportunità e sfide dell'integrazione strategica tra interventi di efficienza energetica (EE) e fonti di energia rinnovabile (FER), a partire dai profili tecnologico, commerciale, finanziario e di policy, con l'obiettivo di proporre nuovi modelli e modificare le policy esistenti. Inoltre, con la fine delle aliquote di detrazione al 110 per cento e della possibilità di cessione del credito fiscale, infatti, gli interventi in ambito residenziale hanno subito un brusco rallentamento, mentre in quello industriale si assiste a una crescita ancora troppo timida. A pesare è l'assenza di logiche di integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili, che porterebbero a un miglioramento nella riduzione della CO2 dei progetti di riqualificazione: che può arrivare al 98 per cento per le villette unifamiliari e al 78 per cento per i condomini. (Rem)