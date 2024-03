Speciale energia: riunita a palazzo Chigi Cabina di regia per crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è tenuta a palazzo Chigi, presso la Sala Verde, la riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla presenza del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e - da remoto - del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, in qualità di delegato dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome. Presente il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, che ha presentato una relazione di aggiornamento. La severità idrica si presenta in modo differenziato sul territorio nazionale, anche a causa dei cambiamenti climatici. Una ulteriore causa della scarsità idrica è rappresentata dalla frammentazione di competenze amministrative e gestionali. Segnali positivi arrivano dai dati elaborati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) relativamente alla riduzione delle perdite di rete, ancora però insufficienti: abbiamo un miglioramento di quasi il 14 per cento per l’indicatore delle perdite idriche lineari e quasi il sei per cento per l’indicatore delle perdite idriche percentuali. Positiva è anche la strada intrapresa relativamente ai bilanci idrici, dopo l’istituzione degli Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, quali organi dell’Autorità di bacino distrettuali. (Com)