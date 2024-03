Speciale energia: Parasecolo (Open Fiber), obiettivo è diffondere la connessione in fibra ottica Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Open Fiber è "diffondere la connessione in fibra ottica Ftth, asset strategico a livello economico e sociale" per tutta l'Italia. È quanto dichiarato da Francesca Paraescolo, responsabile Ingegneria e architettura di rete di Open Fiber, durante l'intervento che ha tenuto alla Conferenza Ftth 2024 in corso a Berlino. Parasecolo ha evidenziato che "la fibra ottica è l'elemento abilitatore per servizi digitali di ultima generazione, come l'automazione e il telecontrollo delle reti elettriche, la sensoristica avanzata e la domotica". La fibra ottica Ftth gioca, inoltre, "un ruolo chiave nella transizione verde ed energetica" a partire dalle sue "caratteristiche intrinseche" (minime emissioni di CO2, circa l'80 per cento di riduzione dei consumi di energia rispetto alla rete di accesso in rame) fino al riutilizzo delle infrastrutture esistenti (70 per cento nel caso di Open Fiber), che consente di "ridurre l'impatto sul territorio". (Geb)