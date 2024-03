Ue: Commissione adotta comunicazione su riforme in previsione dell’allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una comunicazione sulle riforme e le revisioni politiche da effettuare in previsione dell'allargamento a nuovi Stati membri. Il documento, specifica l'esecutivo Ue in una nota, esamina le implicazioni di un'Unione europea più ampia in quattro aree: valori, politiche, bilancio e governance, ponendo le basi per le revisioni delle politiche pre-allargamento annunciate dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2023. "Se prima le riforme erano necessarie, con l'allargamento diventano indispensabili", si legge nella nota dell'esecutivo Ue. Questo, secondo Bruxelles, richiede un impegno politico pieno e costante, in primo luogo da parte dei Paesi coinvolti dall'allargamento, ma anche dell'Ue stessa. In particolare, "l'integrazione graduale è diventata un elemento importante per preparare i Paesi dell'allargamento ben prima dell'adesione". (segue) (Beb)