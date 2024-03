Ue: Commissione adotta comunicazione su riforme in previsione dell’allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i valori e i principi dell'Unione europea, nella comunicazione viene precisato che "la difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è una pietra miliare dell'Ue" e deve guidare una trasformazione profondamente radicata nei Paesi dell'allargamento. A questo proposito, si sottolinea come l'Ue stia rafforzando i suoi strumenti per garantire che lo Stato di diritto sia rispettato in tutta l'Unione, al di là dell'adesione. Per quanto riguarda le future azioni politiche, il documento odierno si concentra su cinque aspetti. Un miglioramento della connettività fra le imprese e i Paesi dell'Ue che porti a minori costi logistici e benefici economici; e il mantenimento degli impegni comuni in materia di clima e ambiente. A questo proposito, si precisa nella comunicazione, "l'inclusione di nuovi Paesi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue fornirebbe un potente strumento per la decarbonizzazione delle loro economie e per raccogliere i finanziamenti nazionali necessari per la transizione. L'impatto dell'aumento della domanda e dell'offerta di quote sui livelli dei prezzi del carbonio deve essere valutato nell'ambito delle revisioni". (segue) (Beb)