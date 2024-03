Ue: Commissione adotta comunicazione su riforme in previsione dell’allargamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le altre azioni politiche, secondo la Commisione Ue, dovrebbero essere il miglioramento della qualità e la sicurezza alimentare; creare le condizioni per la convergenza sociale, economica e territoriale dell'Ue; e mantenere forti impegni in materia di sicurezza, migrazione e gestione delle frontiere. La comunicazione dell'esecutivo Ue si concentra anche sul futuro bilancio dell'Unione, in modo da garantire che i futuri programmi di spesa e investimento comuni siano presi in considerazione dell'ingresso di altri Stati membri, valutando anche strumenti di preadesione, per preparare al meglio i futuri ingressi e la transizione verso la partecipazione ai fondi dell'Ue. Sulla governance, infine, la Commissione ritiene che la governance dell'Ue possa essere rapidamente migliorata utilizzando tutte le potenzialità degli attuali Trattati, come le 'clausole passerella' che consentono di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata all'interno del Consiglio in settori chiave", si legge nel testo della comunicazione. "Sarà inoltre necessario tenere conto del carico di lavoro di applicazione che ci aspetta, che è cruciale per preservare l'integrità e il funzionamento dell'Unione europea e del suo mercato unico", conclude la nota dell'esecutivo Ue. (Beb)