Sociale: adolescenti protagonisti al Maxxi per lancio bando “DesTEENazione”

- Si è svolto questa mattina al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’evento di presentazione dell’Avviso pubblico del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “DesTEENazione-Desideri in azione”, rivolto agli Ambiti territoriali sociali dei Comuni, che stanzia 250 milioni di euro del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 per la realizzazione di oltre 60 comunità adolescenti. “Per la prima volta l’Italia - evidenzia in apertura dei lavori la promotrice dell’iniziativa, il viceministro del Lavoro con delega alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci - avrà oltre 60 comunità adolescenti sparse in tutto il territorio nazionale. Spazi multifunzionali innovativi e inclusivi, dove i protagonisti saranno i giovanissimi tra gli 11 e i 18 anni, e potranno praticare gratuitamente attività ricreative, sport, musica, ma anche ricevere ascolto psicologico e servizi dedicati. Oggi lanciamo un modello partecipato, concreto, e al Maxxi abbiamo voluto organizzare un evento nel pieno spirito della condivisione con i ragazzi, perché ciascuna azione per loro non può prescindere da loro. Perché - sottolinea Bellucci - non solo presentiamo un avviso diretto agli enti locali (Ats) per realizzare centri di aggregazione sui territori in alleanza virtuosa con il Terzo Settore e le realtà socioeducative, ma diamo finalmente il via a un nuovo protagonismo dell’adolescenza, con risposte qualificate per prevenire isolamento e disagio, rispetto a un’età che troppo spesso è stata lasciata colpevolmente ‘terra di nessuno’ dalle istituzioni e dal dibattito pubblico. Luoghi nei quali promuovere la cultura dell’educazione alla solidarietà, al rispetto dell’altro e di sé stessi". (segue) (Com)