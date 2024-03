Sociale: adolescenti protagonisti al Maxxi per lancio bando “DesTEENazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli adolescenti chiedono tutta la nostra attenzione, reali opportunità di inclusione, integrazione e spazi in cui potersi confrontare con i coetanei, ma anche sprigionare creatività, fare sport ed essere ascoltati. Le comunità adolescenti saranno una realtà capillare in tutta la nazione. Il nome ‘DesTEENazione’ (desideri in azione) è stato individuato dai ragazzi dello Yab (Youth advisory board, l’organismo di partecipazione della Garanzia Infanzia in Italia) e racconta proprio dell’urgenza che hanno tutti i ‘teen’ di avere spazi fisici accessibili in cui socializzare, dare azione alle aspirazioni, costruire la propria personalità. Il logo scelto garantisce immediata riconoscibilità a ogni spazio DesTEENazione. Ogni bambino ha diritto a essere protagonista della propria vita, a poter realizzare i propri desideri e le istituzioni hanno il compito di offrire opportunità gratuite e accessibili per tutti. Per il governo è una priorità assoluta”, conclude il viceministro. Hanno preso parte alla mattinata come giovani testimonial, il rapper romano Il Tre, tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo, che ha raccontato la sua esperienza di artista emergente, e gli sportivi, Alessia Scortechini, nuotatrice, campionessa mondiale e medaglia d’oro ai Giochi paralimpici di Tokyo e Davide Di Veroli, campione del mondo di spada. I protagonisti della giornata sono stati i “teen”, in particolare, le ragazze e i ragazzi dello Youth Advisory Board, l’organismo di partecipazione della Garanzia infanzia in Italia, che hanno raccontato le loro storie e il loro impegno nella realizzazione del progetto e del brand “DesTEENazione”, che caratterizzerà ogni comunità e tutta la campagna di comunicazione. (segue) (Com)