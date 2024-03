Sociale: adolescenti protagonisti al Maxxi per lancio bando “DesTEENazione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In platea sono state presenti scuole e rappresentanze giovanili dell’associazionismo. Presenti, oltre a una rappresentanza della Commissione europea, la coordinatrice nazionale del Piano per la Garanzia Infanzia, Maria Burani Procaccini, l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Garlatti, Simona Giarratano - Programme manager Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione Commissione europea e Paolo Onelli, Direttore generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Inclusione, integrazione, ascolto psicologico, arte, musica, sport, educazione all’affettività, promozione dell’autonomia, connessione sociale: tutto questo è l’obiettivo di “DesTEENazione-Desideri in azione”. Con la realizzazione di comunità adolescenti in tutta Italia, si punta a creare innovativi e inclusivi luoghi di aggregazione, partecipazione, integrazione e di accompagnamento socio-educativo all’autonomia che facilitino il riconoscimento da parte dei ragazzi delle proprie passioni, dei propri talenti e delle risorse personali di ciascuno e che consentano – a partire da queste – di sviluppare competenze e conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e di tutti gli attori della comunità territoriale. L’Avviso, a cura della Direzione generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e rivolto ai Comuni organizzati in Ambiti territoriali sociali, ha una dotazione di circa 250 milioni di euro a valere sul Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (Fse+ e Fesr). Ogni spazio potrà contare su un’équipe multidisciplinare di educatori professionali, pedagogisti, psicologi, assistenti e operatori sociali che lavorerà in modo strettamente integrato con il Terzo settore e in forte collegamento con i servizi educativi, formativi, sociosanitari esistenti a livello territoriale, nonché dando valore alla collaborazione con il mondo associativo e parrocchiale, da sempre in prima linea nell’accompagnamento educativo dei giovani. La logica di fondo di questo intervento è il rafforzamento della responsabilità educativa condivisa tra generazioni, professioni e attori istituzionali e sociali: insieme per sconfiggere isolamento, esclusione sociale e violenza. (Com)