- "Il giornalismo, la ricerca di verità che è poi libertà. Questo ci ha lasciato Ilaria Alpi. Quella verità sulla sua morte che dopo 30 anni chiediamo ancora. Per lei e per i genitori che ne fecero sopravvivenza al dolore più grande. Con lei Miran Hrovatin grande professionista". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. (Rin)