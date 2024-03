India: Congresso, programma elettorale avrà al centro promesse su giustizia economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, è stato discusso e approvato dal comitato esecutivo, che annuncerà prossimamente la sua pubblicazione. Il programma, comunque, si baserà sulle “cinque garanzie” all’insegna della giustizia che sono state al centro della “Marcia dell’India giusta e unita” (Bharat Jodo Nyay Yatra) da poco conclusa da Rahul Gandhi. Lo riferisce un comunicato pubblicato dal Congresso a seguito della riunione del suo vertice. Il partito ha promesso innanzitutto giustizia per le minoranze e le categorie svantaggiate (Hissedari Nyay), un impegno comprendente, tra l’altro, un censimento delle caste e un emendamento costituzionale per l’eliminazione del limite ai posti pubblici riservati a membri di caste, tribù e altre categorie svantaggiate riconosciute. In secondo luogo il Congresso ha anticipato un programma per i giovani (Yuva Nyay), promettendo un fondo iniziale di 50 miliardi di rupie, la creazione di tre milioni di posti di lavoro nell’amministrazione centrale, un apprendistato retribuito (centomila rupie) di un anno per quelli qualificati e migliori condizioni per quelli che lavorano nella cosiddetta “gig economy”. (segue) (Inn)