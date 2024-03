India: Congresso, programma elettorale avrà al centro promesse su giustizia economica e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le promesse per gli agricoltori (Kisaan Nyay) ci sono il prezzo minimo di sostegno (Msp), la remissione dei debiti contratti contratti col governo e un’assicurazione sulla perdita del raccolto. Tra quelle per le donne (Naari Nyay) ci sono invece una riserva del 50 per cento dei posti di lavoro di nuova creazione nell’amministrazione centrale, un sussidio (centomila rupie all’anno) per quelle appartenenti a famiglie povere, maggiori contributi salariali e alloggi per le lavoratrici. Infine, ai lavoratori (Shramik Nyay) il Congresso ha promesso, tra l’altro, l’assistenza sanitaria universale, un salario minimo nazionale di 400 rupie al giorno e l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. (segue) (Inn)