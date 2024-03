Spagna: ministro Trasporti Puente, sarò implacabile con corruzione nel caso Koldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha garantito al Congresso dei deputati che sarà "implacabile" con la corruzione e che deciderà se effettuare altri "licenziamenti" nel suo dicastero in merito al cosiddetto "caso Koldo". Questo potrebbe avvenire in base a come evolveranno le indagini giudiziarie e l'inchiesta che ha avviato sui contratti firmati durante pandemia per l'acquisto di maschere. Tra i principali attori della presunta rete di corruzione figura Koldo García, collaboratore dell'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos. Puente ha ammesso che "ci può essere stato chi ha tratto profitto in modo indegno" in quella situazione di emergenza sanitaria, ma ha sottolineato che non può essere permesso di "coprire il buon lavoro" dei professionisti che hanno lasciato "la pelle" in quei giorni. "Sarò implacabile con la corruzione. Metterò in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che una situazione del genere si verifichi in futuro. E per quanto riguarda il mio personale, prenderò le decisioni coerenti con l'evoluzione delle indagini", ha dichiarato al Congresso. (Spm)