Lazio: Savo (Fd'I), un anno di Giunta Rocca dodici mesi di azioni concrete per nostra Regione

- Quello che il Governo Rocca, la Giunta e il Consiglio regionale hanno realizzato nel primo anno di amministrazione alla guida del Lazio "è scritto nero su bianco in una compendiosa pubblicazione di cui oggi, nel corso della conferenza stampa in sala Tevere, il presidente ha tracciato una straordinaria sintesi, toccando tutti gli ambiti in cui siamo stati incisivi, determinanti, solidi e responsabili". Lo dichiara la presidente della VII Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, di Fd'I, dopo la conferenza stampa del presidente Rocca sul primo anno di governo. "Ecco perché il primo anno di governo dell'amministrazione Rocca può vantare, senza timore di smentita alcuna, un sottotitolo tanto semplice quanto perfettamente rispondente alla realtà: dodici mesi di azioni concrete per la nostra regione", spiega Savo. (segue) (Com)