Lazio: Savo (Fd'I), un anno di Giunta Rocca dodici mesi di azioni concrete per nostra Regione (2)

- "Attraverso una vera e propria opera di risanamento e ricostruzione dell'offerta sanitaria del Lazio, dei servizi, di un processo di umanizzazione della sanità, dati e numeri testimoniano ogni giorno di più i risultati ottenuti in questo primo anno: dall'abbattimento delle liste d'attesa agli interventi di edilizia sanitaria, dalla nuova rete ospedaliera 2024-2026 al piano di assistenza territoriale fino ai fondi straordinari per il Giubileo 2025 che consentiranno la riorganizzazione, il rafforzamento e la rimodulazione dei Pronto soccorso. Senza dimenticare il grande lavoro a livello normativo con leggi importanti, come quella sul 'Fattore Famiglia', sull'istituzione del Garante della disabilità e quella in via di approvazione del caregiver familiare. Un anno intenso, impegnativo e di grande soddisfazione che dà soltanto una prima misura di come la buona amministrazione generi buone risorse ma soprattutto buone pratiche e obiettivi centrati nell’interesse dei cittadini e dei territori del Lazio, che finalmente possono contare su una Regione vicina, solidale e trasparente. E così continueremo in quella che renderemo la nostra missione più bella", conclude Savo. (Com)